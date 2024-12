Kangra: आयुर्वैदिक अस्पताल देहरा में RKS की बैठक, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होगी 5 लाख से अधिक राशि

रोगी कल्याण समिति के तहत आयुर्वैदिक अस्पताल देहरा में चालू वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक राशि स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय की जाएगी।

देहरा (राजीव शर्मा): रोगी कल्याण समिति के तहत आयुर्वैदिक अस्पताल देहरा में चालू वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक राशि स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय की जाएगी। इसके अलावा देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर और विधायक ज्वालामुखी संजय रतन भी आयुर्वैदिक अस्पताल देहरा की रोगी कल्याण समिति के लिए प्रतिवर्ष एक-एक लाख रुपए देंगे। आयुर्वैदिक अस्पताल देहरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक कमलेश ठाकुर ने यह जानकारी दी। बैठक में विधायक ज्वालामुखी संजय रतन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

पंचकर्मा उपचार के लिए मरीजों से लिया जाएगा 100 रुपए शुल्क

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंचकर्मा उपचार के लिए मरीजों से 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अस्पताल में आरकेएस के माध्यम से ऑक्सीजन सिलैंडर की खरीद की जाएगी। आऊटसोर्स से संबंधित डाटा एंट्री ऑप्रेटर को रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त कार्य के लिए जनवरी, 2025 से प्रति महीना 2000 से बढ़ाकर 4000 रुपए देने की स्वीकृति दी, साथ ही अस्पताल के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण खरीदने की स्वीकृति भी दी गई। रोगी कल्याण समिति के फंड से पेशेंट वार्ड में पर्दे लगाने की अनुमति मीटिंग में दी गई। वर्ष 2023-24 में आयुर्वैदिक हॉस्पिटल देहरा की कुल ओपीडी 23351 और आईपीडी 1751 रही। पंचकर्मा की ओपीडी 795 और आईपीडी 972 रही। इस दौरान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 4 लाख 70 हजार 814 रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यय किए गए।

नगर परिषद देहरा और जसवां-प्रागपुर विधायक को नहीं मिला निमंत्रण

रोगी कल्याण समिति की बैठक में नगर परिषद देहरा और जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर भी खूब चर्चा हुई। विधायक कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार को सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हों। उन्होंने कहा कि जसवां-प्रागपुर के बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। वहीं नगर परिषद देहरा को निमंत्रण न दिए जाने पर स्थानीय जनता और कुछ प्रतिनिधियों ने इसे प्रशासन की चूक बताया।

ये रहे बैठक में मौजूद

बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेश वालिया, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग अनीश ठाकुर, बीडीओ देहरा मुकेश कुमार, एसडीओ राजेंद्र बग्गा, एसडीओ मनीष कुमार, एसडीएएमओ देहरा डाॅ. अरुण कुमार, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, सेवानिवृत्त एसई राजकुमार व सरदार परपिंदर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

