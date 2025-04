Kangra: गंगथ पंचायत में 2.53 लाख का चमत्कारी निर्माण! कागजों में बनी सड़क, धरातल पर नहीं हुआ काम

ग्राम पंचायत गंगथ में बिना कार्य किए ही सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी फंड गबन करने का मामला सामने आया है।

नूरपुर (रघुनाथ): ग्राम पंचायत गंगथ में बिना कार्य किए ही सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी फंड गबन करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शिवराज ने बताया कि शिव मंदिर करियाल से रछपाल के घर तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण को लेकर उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी। आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 अप्रैल, 2022 को शुरू हुई और 28 अगस्त, 2022 को 2,53,200 रुपए का बिल पास कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में यह सड़क 9 अगस्त, 2024 को पूरी भी दिखा दी गई है, जबकि मौके पर आज तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने सड़क की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें भी जमा की हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्थान पर कोई भी सड़क नहीं बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का गबन किया गया है। शिवराज का यह भी कहना है कि अब जब शिकायत हो चुकी है तो पंचायत जल्दबाजी में कार्य शुरू कर सरकार को गुमराह कर सकती है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह शिकायत बीते 22 अप्रैल को दी गई है।

इस विषय पर पंचायत प्रधान सुरेन्द्र भल्ला ने सफाई देते हुए कहा कि उक्त सड़क निर्माण के लिए एसडीपी और मनरेगा योजना के तहत करीब 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। सितंबर 2022 में करीब 1.99 लाख रुपए की सामग्री सिविल सप्लाई से बुक की गई थी। कुछ राशि वैंडर के खाते में भी डाली गई थी। प्रधान के अनुसार जब काम शुरू करने की बारी आई तो शिकायतकर्ता पंचायत के साथ झगड़ा करने लगा, जिस कारण कार्य रुका रहा। उन्होंने कहा कि पंचायत ने पुलिस सुरक्षा और राजस्व विभाग से रास्ते की निशानदेही की मांग भी की है। यदि शिकायतकर्ता लिखित में सहमति देता है तो शेष कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

