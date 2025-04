Kangra: प्राइमरी टीचर्स फैडरेशन के अध्यक्ष बने कुलदीप चंद, बोले-प्रमोशन चैनल से छेड़छाड़ नहीं होगी बर्दाश्त

प्राइमरी टीचर्स फैडरेशन की खंड इकाई भवारना का चुनाव राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवारना में हुआ। चुनाव में कुलदीप चंद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

भवारना (अतुल): प्राइमरी टीचर्स फैडरेशन की खंड इकाई भवारना का चुनाव राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवारना में हुआ। चुनाव में कुलदीप चंद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं कार्यकारिणी में अनिल, शशि को महासचिव, विपिन राणा को कोषाध्यक्ष, शिवम पठानिया को मुख्य संरक्षक, ज्योति शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय डढवाल को महिला अध्यक्ष व मनजीत कुमार को महालेखाकार नियुक्त किया गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप चंद ने सभी अध्यापकों को विश्वास दिलाया कि सभी साथियों को साथ लेकर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन चैनल से छेड़छाड़ सहन नहीं होगी।

