अपनी पार्टी के प्रचार से पहले हिमाचल को नशे से बचाने के लिए प्रचार करें सभी राजनीतिक दल : राज्यपाल

राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा से ‘नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत बैरियर चौक से सैंकड़ों की संख्या में आए मिनर्वा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, स्थानीय महाविद्यालय व विद्यार्थियों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नुरपूर (रघुनाथ): राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा से ‘नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत बैरियर चौक से सैंकड़ों की संख्या में आए मिनर्वा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, स्थानीय महाविद्यालय व विद्यार्थियों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ नारे लगाकर और हाथ में जागरूकता का संदेश देते पोस्टर और बैनर उठाकर नशा न करने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश में साकारात्मक संदेश दिया है। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस संवेदनशील मुद्दे में राज्यपाल द्वारा आरम्भ किए गए नशामुक्ति हिमाचल अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

राज्यपाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी का प्रचार करने से पहले प्रचार करना चाहिए कि हिमाचल कैसे बचेगा। नशे को समाप्त करके ही हम प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बचा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ किया है, जो अब पूरे प्रदेश की आवाज बन गया है। नशे में संलिप्त बच्चों को उनके माता-पिता स्वयं सामने लाने लगे हैं ताकि उनकी जिन्दगी बचाई जा सके।



राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपील की कि उन्होंने जिस प्रकार नशे के खिलाफ पोस्टर उठाकर रैली का आयोजन किया है, वे इन पोस्टरों को अपने घरों के समीप चिपकाएं। इस तरह वह अन्य को भी सहयोग के लिए प्रेरणा देंगे। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की है कि विद्यार्थी प्रवेश के समय शपथ पत्र भर कर देंगे कि वे नशा नहीं करेंगे और यदि वे नशे में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने चिंता जताते हुए कहा कि आज पंजाब में बढ़ते नशे के प्रचलन से सेना में भर्ती होने वाले नौजवान फिजिकल टैस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून पास करने के लिए बधाई दी।



राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते वह एक अभिभावक की तरह राजभवन से बाहर निकलकर नशे के खिलाफ प्रदेश भर का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की बने, इसके लिए युवाओं को नशा छोड़कर रचनात्मक कार्यों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ एक व्यापक और सुदृढ़ अभियान चलाने के लिए उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि इंदौरा में उनका यह कार्यक्रम एक शुरूआत है, जिसे यहां के विद्यार्थी आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मिनर्वा कॉलेज के विद्यार्थियों ने नशे की बुराई के खिलाफ नुकड़ नाटक का मंचन किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने मिनर्वा नर्सिंग महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया तथा काठगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

इस मौके पर राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज, विधायक मलेंद्र राजन, कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न, पूर्व विधायक रीता धीमान, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शशि धीमान, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here