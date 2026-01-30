Weather Update: हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, 4 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार

राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के आसार हैं और अगले चार दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का भी यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के आसार हैं और अगले चार दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का भी यैलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार की रात से 3 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है और 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कुल्लू, चम्बा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी, जबकि मध्यम व मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है।

1 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से 10 डिग्री सैल्सियस से नीचे तक चला गया है। शुक्रवार को लाहौल-स्पीति जिला के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 10.2 डिग्री, कुकुमसेरी में माइनस 9.2, भरमौर में माइनस 4, कल्पा में माइनस 2.4, मनाली में माइनस 0.2 और सराहन में माइनस 0.3 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया।

3 नैशनल हाईवे सहित 482 सड़कें बंद, 436 ट्रांसफार्मर भी ठप्प

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 नैशनल हाईवे समेत करीब 482 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद हैं, जबकि 436 बिजली ट्रांसफार्मर और 62 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिनकी बहाली का काम जारी है। हालांकि शुक्रवार को 71 सड़कें, 92 बिजली ट्रांसफार्मर व 21 पेयजल योजनाओं को दुरुस्त भी किया गया है।