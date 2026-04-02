सावधान: शनिवार को इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Apr, 2026 05:46 PM
विद्युत उपमंडल रैहन के तहत आने वाले क्षेत्रों में 4 अप्रैल (शनिवार) को बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। सहायक अभियंता रंजीत सिंह ने बताया कि 33/11 केवी उपकेंद्र रैहन से निकलने वाले 11 केवी छतर फीडर पर मुरम्मत और सामान्य रख-रखाव कार्य किया...
रैहन (ब्यूरो) विद्युत उपमंडल रैहन के तहत आने वाले क्षेत्रों में 4 अप्रैल (शनिवार) को बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। सहायक अभियंता रंजीत सिंह ने बताया कि 33/11 केवी उपकेंद्र रैहन से निकलने वाले 11 केवी छतर फीडर पर मुरम्मत और सामान्य रख-रखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छतर, मकडोली, धियाला, सन्याल, रामनगर और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि काम पूरा होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। यदि किसी कारणवश जैसे बारिश या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते निर्धारित दिन कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो यह काम अगले कार्य दिवस में किया जाएगा।