प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे से पहले पोस्ट कर कह दी ये बड़ी बात..

09 Sep, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 9 सितंबर 2025 को, आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेना है। दिल्ली से रवाना होने से पहले,...

हिमाचल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 9 सितंबर 2025 को, आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेना है। दिल्ली से रवाना होने से पहले, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में दोनों राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

 

प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिमाचल के सभी सांसद भी कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये सभी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी के साथ पठानकोट एयरपोर्ट पहुंचे, और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा कांगड़ा के लिए रवाना हुए।

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही, वे मणिमहेश में आई आपदा का भी निरीक्षण करेंगे। भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और कई पुल भी बह गए थे, जिसके चलते यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था।

इस दौरे के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मंगलवार सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी धर्मशाला पहुंच गए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पहले ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं। यह दौरा आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

