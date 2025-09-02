हिमाचल के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कल बिलासपुर में हाेगा अंतिम संस्कार

हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ईश्वर देव भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने आज करीब 3.30 बजे आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ईश्वर देव भंडारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने आज करीब 3.30 बजे आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली। आईडी भंडारी मूल रूप से बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आते मझासू गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में शिमला के कसुम्पटी में ही रहते थे। बुधवार को बिलासपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। भंडारी अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं।

1982 बैच के आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी वर्ष 2011 में हिमाचल पुलिस के महानिदेशक बने। उन्हाेंने डीजी पुलिस, डीजी (सीआईडी), डीजी विजिलैंस जैसे पदों पर सेवाएं दीं। 2012 में कांग्रेस सरकार बनने पर वीरभद्र सिंह ने उन्हें डीजीपी पद से हटा दिया था। वह 2014 में रिटायर हुए थे।

बता दें कि आईडी भंडारी का नाम फोन टैपिंग कांड की वजह से खूब चर्चा में रहा है। उन पर अवैध ढंग से फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने आईडी भंडारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।