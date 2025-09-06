Shimla: पीएम मोदी कर सकते हैं आपदा प्रभावित राज्याें का दौरा! हिमाचल की उम्मीदें बढ़ीं

Edited By Vijay, Updated: 06 Sep, 2025 05:28 PM
शिमला (कुलदीप): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड तथा पंजाब के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की संभावना को देखते हुए प्रदेश को केंद्र सरकार से उदार मदद मिलने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही केंद्र सरकार ने मौजूदा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विशेष राहत पैकेज देने की गुहार लगा चुकी है। इसके लिए जहां पूरे हिमाचल प्रदेश काे आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है, वहीं विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश में अब तक बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें मंडी में 19, कुल्लू में 12, चम्बा में 6, शिमला में 3 और किन्नौर में 2 घटनाएं दर्ज की गई हैं। भूस्खलन की 133 और फ्लैश फ्लड की 95 घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदा में 197 लोगों तथा मानसून की अवधि में सड़क दुर्घटना के कारण 163 लोगों यानी कुल मिलाकर 360 लोगों की मौत हो चुकी है। चम्बा की पवित्र मणिमहेश यात्रा में भी करीब 1500 श्रद्धालुओं को सरकार ने सड़क मार्ग और एयरलिफ्ट करके सुरक्षित निकाला है।
थमता नजर नहीं आ रहा बारिश का दाैर
प्रदेश में मानसून की वर्षा का यह दौर अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में परेशानी आ रही है, ऐसे में मौसम अनुकूल होने पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करते हैं, तो इससे प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र विशेष राहत पैकेज या उदार मदद मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश से बहकर जाने वाली रावी, ब्यास, यमुना और सतलुज नदियों ने दूसरे राज्यों में तबाही मचाई है। यानी यदि हिमाचल प्रदेश की ये नदियां भारी वर्षा के कारण उफान पर रहती हैं, तो इससे पड़ाेसी राज्य पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का खतरा बना रहता है। प्रदेश में इस समय लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक करीब 2500 करोड़ रुपए का नुक्सान हो चुका है। इसके अलावा कृषि, बागवानी, सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के साथ पशुधन व आधारभूत ढांचे को भारी नुक्सान पहुंचा है।
खराब मौसम के कारण सीएम का नादौन दौरा रद्द
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन एवं अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए, ऐसे में मौसम अनुकूल होने के कारण मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाएंगे।