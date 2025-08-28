Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! हिमाचल पुलिस का बड़ा एक्शन, अब गाड़ी में स्टंट करने वालों की खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई

सावधान! हिमाचल पुलिस का बड़ा एक्शन, अब गाड़ी में स्टंट करने वालों की खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Aug, 2025 11:02 AM

caution himachal police took a big action strict action will be taken

हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। खासकर, चलती गाड़ी से खतरनाक तरीके से बाहर निकलकर वीडियो बनाने और स्टंट करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। खासकर, चलती गाड़ी से खतरनाक तरीके से बाहर निकलकर वीडियो बनाने और स्टंट करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके बावजूद कई लोग चलती गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलकर या खिड़कियों से झूलकर रील और वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलती गाड़ी से बाहर निकलना 'खतरनाक ड्राइविंग' की श्रेणी में आता है। अब ऐसे मामलों में न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि दोषी पाए गए ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

पुलिस ने राज्य के लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे मनोरंजन के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अब पर्यटक स्थलों पर मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाएगी और विशेष अभियान भी चलाएगी। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और लापरवाही करने वालों पर कानूनी कार्रवाई तय है। इस नई सख्ती का उद्देश्य हिमाचल की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!