Mandi: 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नाैकरी का सुनहरा माैका! 26 अगस्त तक करें आवेदन

Edited By Vijay, Updated: 21 Aug, 2025 04:43 PM

posts of workers and assistants in anganwadi centers

करसोग बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 41 पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

करसोग (धर्मवीर गाैतम): करसोग बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 41 पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त निर्धारित की गई है। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग विपाशा भाटिया ने दी है।

विपाशा भाटिया ने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों का चयन करने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जो 5 और 6 सितम्बर को एसडीएम कार्यालय करसोग में आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में करसोग उपमंडल में आई प्राकृतिक आपदा और उसके प्रभावों को देखते हुए आवेदन और साक्षात्कार की तिथियों को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी और साक्षात्कार 26 अगस्त को होने थे।

विपाशा भाटिया ने बताया कि आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें पूर्व की तरह ही बनी रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया जाना है, उसका नाम उस केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। साथ ही, उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इच्छुक महिला उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को लेकर निर्धारित तिथि तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय करसोग में जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपने मूल प्रमाण पत्र भी साथ लाने होंगे और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय करसोग से संपर्क कर सकते हैं।

