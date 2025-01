Chamba: जुर्माना न भरने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को भेजा नोटिस

रावी नदी को गंदे पानी से दूषित करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल शक्ति विभाग को लगाए गए जुर्माने की राशि को जल शक्ति विभाग ने नहीं भरा है। इस कारण अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी किया है...

चम्बा (रणवीर): रावी नदी को गंदे पानी से दूषित करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल शक्ति विभाग को लगाए गए जुर्माने की राशि को जल शक्ति विभाग ने नहीं भरा है। इस कारण अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी किया है, जिसमें जुर्माने की राशि जमा करवाने को कहा गया है। बीते कुछ समय पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बारगाह स्थित संचालित सीवरेज प्लांट से छोड़े जा रहे पानी के सैंपल भरे गए थे जिसके बाद पानी के सैंपल को बोर्ड की लैब में फेल करार दिया गया। जिस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

हालांकि इससे पूर्व भी बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को सूचित किया और सीवरेज प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी को सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की पूरी क्रिया अपनाकर छोड़ने के निर्देश दिए लेकिन विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई, ऐसे में जब बोर्ड ने 3 से 4 बार सीवरेज प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी का सैंपल जांच के लिए लिया तो मानकों पर खरा नहीं उतरा। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को लिखित तौर पर अवगत करवा दिया है कि वह जुर्माने की राशि को जमा करवाए।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के सिद्धांत में प्रदूषक और दूषित पदार्थों को हटाने के लिए भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की एक शृंखला के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार शामिल हैं। इस प्रक्रिया से जब सीवरेज प्लांट से पानी छोड़ा जाता है तो वह पानी दूषित नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि निचले क्षेत्रों में राजनगर समेत अन्य ऊपरी क्षेत्रों में रावी नदी का पानी फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। रावी से एयरलिफ्ट करके पानी पहुंचाया गया है, ऐसे में पानी की शुद्धता की जांच समय-समय पर की जाती है। बोर्ड के द्वारा नियमित रावी के पानी की जांच की जाती है। हाल ही में रावी नदी के पानी की जांच की गई थी जो मानकों पर खरा उतरी है।

जुर्माना राशि जल्द भरने को कहा : एसडीओ

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ राहुल शर्मा ने बताया कि बारगाह के सीवरेज प्लांट से निकलने वाले पानी के 5 सैंपल फेल होने पर 15 लाख का जुर्माना किया गया था जिसे अभी तक नहीं भरा गया है। इस बारे में जल्द राशि को भरने के निर्देश दिए गए हैं, हाल ही में रावी के सैंपल भरे गए थे जिसमें सैंपल पास हुआ है।

