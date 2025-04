Chamba: पहलगाम आतंकी हमले के विराेध में सड़कों पर उतरे लोग, पाकिस्तान के पुतले जलाकर की नारेबाजी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। देशभर में लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

चम्बा/डल्हौजी (काकू/शमशेर): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। देशभर में लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को जिला चम्बा में भी व्यापार मंडल के आह्वान पर 12 बजे तक सभी दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान बंद रखे गए। जगह-जगह प्रदर्शन किए गए और पुतले जलाए गए। जिला मुख्यालय चम्बा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में आक्रोश रैली निकाली गई।



रैली के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। यह रैली मुख्य चौक से आरंभ होकर पूरे बाजार का चक्कर लगाने के बाद मुख्य चौक पर पहुंचकर ही संपन्न हुई। यहां पर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉ. केशव वर्मा ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट है। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को जरूर देना चाहिए। यह आतंकियों की कायराना हरकत है। उन्होंने कहा कि यदि आतंकियों में साहस होता तो भारतीय सेना के सामने आते।



हिंदुस्तान में हिंदू होना ही घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना ही घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। आतंकियों ने पीड़ितों से न जाति पूछी, न भाषा, उन्होंने सिर्फ यह पूछा कि क्या वे हिंदू हैं और फिर गोली मार दी। उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान भी किया। इस मौके पर डल्हौजी के विधायक डीएस ठाकुर, भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज, चम्बा सदर के पूर्व विधायक पवन नैय्यर, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य राज सिंह ठाकुर व जय सिंह आदि मौजूद रहे।



डल्हौजी गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे

पर्यटन नगरी डल्हौजी में आक्रोशित लोगों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों की अगुवाई में गांधी चौक से एक रोष रैली निकाली गई, जो ठंडी सड़क, सुभाष चौक, पतरैणी चक्र से होकर पुन: गांधी चौक पर संपन्न हुई। रैली में व्यापारियों के अलावा पर्यटक, तिब्बती समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे नारे लगाए और सरकार से इस हमले का माकूल जवाब देने की मांग की। इस दौरान देहरादून से आई पर्यटक मीनाक्षी ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री से आतंकवादियों को सजा-ए-मौत देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक चत्तर सेन ने कहा कि आतंकवादी जिस तरह निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हमला करके देशवासियों में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, वह अपने इस दुष्कृत्य में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज पूरा देश एकजुट होकर इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और पूरे देशवासियों की सहानुभूति एवं संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here