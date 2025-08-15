दर्दनाक हादसा: पंजाब के यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त...4 की मौत, अन्य घायल

आज सुबह चामुंडा धर्मशाला रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पंजाब के मोगा से आए तीर्थयात्रियों से भरी एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इक्कू मोड़ के पास एक होटल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे।

हिमाचल डेस्क। आज सुबह चामुंडा धर्मशाला रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पंजाब के मोगा से आए तीर्थयात्रियों से भरी एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इक्कू मोड़ के पास एक होटल के पास हुआ।

जानकारी के अनुसार, पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए तीन और लोगों - एक महिला और दो पुरुषों - ने डॉ. आरपीजीएमसी टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में कई अन्य तीर्थयात्री भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए टांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है।

हादसे की सूचना मिलते ही योल पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। एसएचओ टांडा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ या कोई तकनीकी खराबी थी। पुलिस की ओर से आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।