Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: विधायक भवानी पठानिया की मुहिम लाई रंग, फतेहपुर अस्पताल के लिए 4 दिन में इकट्ठे हुए साढ़े 5 लाख रुपए

Kangra: विधायक भवानी पठानिया की मुहिम लाई रंग, फतेहपुर अस्पताल के लिए 4 दिन में इकट्ठे हुए साढ़े 5 लाख रुपए

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 06:38 PM

5 5 lakh rupees collected in 4 days for fatehpur hospital

जिला कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए शुरू की गई दान मुहिम ने कुछ ही दिनों में सकारात्मक नतीजे दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह पहल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर के स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने की...

फतेहपुर (राहुल राणा): जिला कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए शुरू की गई दान मुहिम ने कुछ ही दिनों में सकारात्मक नतीजे दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह पहल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर के स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने की थी। बता दें कि विधायक भवानी पठानिया ने फतेहपुर अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने देखा कि जहां अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, वहीं तकनीकी और मेडिकल संसाधनों की कमी मरीजों की बेहतर देखभाल में बाधा बन रही है। अस्पताल के हालात को सुधारने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों और दानदाताओं को एक साथ आने की अपील की और इसी के तहत एक दान मुहिम की शुरूआत की। मुहिम के आरंभ के तुरंत बाद विधायक ने स्वयं एक लाख रुपए का चैक रोगी कल्याण समिति को सौंपा और लोगों से भी अपील की कि वे इस जनहित कार्य में सहयोग दें। इसके बाद अस्पताल की बेहतरी के लिए लोगों ने भी खुलकर हाथ बढ़ाए। मुहिम की शुरुआत को आज केवल चार दिन हुए हैं और अब तक करीब 5.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान इकट्ठा हो चुका है। 

अब तक सहयोग देने वाले दानदाताओं की सूची इस प्रकार है:-

  • भवानी सिंह पठानिया – 1,00,000 रुपए
  • बलवीर सिंह – 21,000 रुपए
  • मनफूल सिंह – 11,000 रुपए
  • राकेश सलारिया – 1,00,000 रुपए
  • रवि कुमार – 10,000 रुपए
  • अरुण कुमार सेठी (प्रधान) – 5,000 रुपए
  • विनोद पठानिया – 51,000 रुपए
  • पंकज कौशल – 31,000 रुपए
  • राजीव गुलेरिया – 51,000 रुपए
  • संजीव कालिया – 51,000 रुपए
  • संजीव कालिया के पिता – 11,000 रुपए
  • निर्मल सिपहिया – 21,000 रुपए
  • राज शर्मा – 21,000 रुपए
  • जोगिंदर गुलेरिया – 11,000 रुपए
  • देसराज दधोच – 11,000 रुपए
  • बिशन दत्त और लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से अनूप – 11,000 रुपए
  • छत्तर से अतुल शर्मा – 11,000 रुपए
  • स्वर्ण सिंह 'जॉनी' – 5,000 रुपए
  • स्वर्गीय गिरिधर गोपाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी द्वारा भेंट – 5,100 रुपए

आगामी दिनों में इस अभियान में और भी लोगाें के जुड़ने की उम्मीद है, जिससे अस्पताल में नए उपकरण, बेहतर दवाइयां, और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। विधायक भवानी सिंह पठानिया भी लगातार इस मुहिम को गति देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में लगे हैं ताकि फतेहपुर के नागरिकों को बेहतर इलाज मिल सके। इतना ही नहीं, फतेहपुर अस्पताल में करीब साढ़े 19 लाख रुपए से अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका शिलान्यास अगले माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। 
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए Whatsapp Group पर क्लिक करें

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!