Kangra: विधायक भवानी पठानिया की मुहिम लाई रंग, फतेहपुर अस्पताल के लिए 4 दिन में इकट्ठे हुए साढ़े 5 लाख रुपए

जिला कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए शुरू की गई दान मुहिम ने कुछ ही दिनों में सकारात्मक नतीजे दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह पहल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर के स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने की...

फतेहपुर (राहुल राणा): जिला कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए शुरू की गई दान मुहिम ने कुछ ही दिनों में सकारात्मक नतीजे दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह पहल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर के स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने की थी। बता दें कि विधायक भवानी पठानिया ने फतेहपुर अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने देखा कि जहां अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, वहीं तकनीकी और मेडिकल संसाधनों की कमी मरीजों की बेहतर देखभाल में बाधा बन रही है। अस्पताल के हालात को सुधारने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों और दानदाताओं को एक साथ आने की अपील की और इसी के तहत एक दान मुहिम की शुरूआत की। मुहिम के आरंभ के तुरंत बाद विधायक ने स्वयं एक लाख रुपए का चैक रोगी कल्याण समिति को सौंपा और लोगों से भी अपील की कि वे इस जनहित कार्य में सहयोग दें। इसके बाद अस्पताल की बेहतरी के लिए लोगों ने भी खुलकर हाथ बढ़ाए। मुहिम की शुरुआत को आज केवल चार दिन हुए हैं और अब तक करीब 5.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान इकट्ठा हो चुका है।

अब तक सहयोग देने वाले दानदाताओं की सूची इस प्रकार है:-

भवानी सिंह पठानिया – 1,00,000 रुपए

बलवीर सिंह – 21,000 रुपए

मनफूल सिंह – 11,000 रुपए

राकेश सलारिया – 1,00,000 रुपए

रवि कुमार – 10,000 रुपए

अरुण कुमार सेठी (प्रधान) – 5,000 रुपए

विनोद पठानिया – 51,000 रुपए

पंकज कौशल – 31,000 रुपए

राजीव गुलेरिया – 51,000 रुपए

संजीव कालिया – 51,000 रुपए

संजीव कालिया के पिता – 11,000 रुपए

निर्मल सिपहिया – 21,000 रुपए

राज शर्मा – 21,000 रुपए

जोगिंदर गुलेरिया – 11,000 रुपए

देसराज दधोच – 11,000 रुपए

बिशन दत्त और लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से अनूप – 11,000 रुपए

छत्तर से अतुल शर्मा – 11,000 रुपए

स्वर्ण सिंह 'जॉनी' – 5,000 रुपए

स्वर्गीय गिरिधर गोपाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी द्वारा भेंट – 5,100 रुपए

आगामी दिनों में इस अभियान में और भी लोगाें के जुड़ने की उम्मीद है, जिससे अस्पताल में नए उपकरण, बेहतर दवाइयां, और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। विधायक भवानी सिंह पठानिया भी लगातार इस मुहिम को गति देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में लगे हैं ताकि फतेहपुर के नागरिकों को बेहतर इलाज मिल सके। इतना ही नहीं, फतेहपुर अस्पताल में करीब साढ़े 19 लाख रुपए से अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका शिलान्यास अगले माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए Whatsapp Group पर क्लिक करें