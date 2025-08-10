दर्दनाक हादसा: भेड़-बकरियां चराने गया व्यक्ति पौंग झील में डूबा, गांव में पसरा मातम

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Aug, 2025 10:10 AM

a person who went to graze sheep and goats drowned in pong lake

पौंग झील में एक दुखद घटना में 80 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तम चंद के रूप में हुई है, जो जवाली थाना क्षेत्र के गांव चबुआ के रहने वाले थे। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है, और परिवार सदमे में है।

जानकारी के अनुसार, उत्तम चंद हर दिन की तरह अपनी भेड़-बकरियों को चराने के लिए पौंग झील के किनारे गए थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह अक्सर शाम तक घर लौट आते थे, लेकिन शाम जब वह घर नहीं आए, तो चिंता होने लगी। परिवार और गांव के लोगों ने मिलकर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन रात भर उनका कोई पता नहीं चल पाया।

शनिवार सुबह तलाश अभियान जारी था, तभी कुछ गांव वालों ने झील के पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि यह शव उत्तम चंद का ही था। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तम चंद का पैर संभवतः झील के किनारे फिसल गया होगा, और वह गहरे पानी में गिर गए होंगे। वह तैरना नहीं जानते थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना तुरंत जवाली पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामे की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेज दिया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 

