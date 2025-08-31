पिंजौर से हिमाचल लाैट रहे पिकअप चालक पर हमला, बाइक और स्कूटी सवाराें ने बरसाए पत्थर

सोलन जिले के परवाणू के पास चक्की मोड़ पर बीती रात एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार पिंजौर की सेब मंडी में माल बेचकर हिमाचल लौट रहे एक पिकअप चालक पर अज्ञात बाइक और स्कूटी सवार युवकों ने हमला कर दिया।

सोलन (नरेश पाल): सोलन जिले के परवाणू के पास चक्की मोड़ पर बीती रात एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार पिंजौर की सेब मंडी में माल बेचकर हिमाचल लौट रहे एक पिकअप चालक पर अज्ञात बाइक और स्कूटी सवार युवकों ने हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि बिना नंबर की बाइक और स्कूटी पर 6 युवक टीटीआर क्षेत्र से ही पिकअप का पीछा कर रहे थे। रास्ते में वे बार-बार चालक को वाहन रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते रहे। जब गाड़ी नहीं रुकी तो हमलावरों ने चलते वाहन पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पत्थर लगने से पिकअप के शीशे टूट गए और एक पत्थर सीधे अंदर जाकर चालक की बाजू पर लग गया, जिससे वह घायल हो गया।

हालांकि चोटिल होने के बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और हिम्मत दिखाते हुए वाहन को तेज गति से आगे बढ़ाया। जैसे ही वह चक्की मोड़ पहुंचा तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों को देखकर उसने तुरंत पिकअप रोक दी। पुलिस को देखकर हमलावर मौके से भाग खड़े हुए।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और चालक ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। चालक का कहना है कि इस तरह की वारदातें अब आम होती जा रही हैं और यदि समय रहते पुलिस ने सख्त कदम न उठाए तो भविष्य में यह गुंडागर्दी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। क्षेत्र के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से तुरंत और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।