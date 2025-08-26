Main Menu

हिमाचल में बारिश का तांडव: मनाली में एक रेस्टोरेंट और चार दुकानें बह गई, नदियाँ और नाले उफान पर...

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Aug, 2025 10:18 AM

a restaurant and four shops were washed away in manali

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे पूरे राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियाँ और नाले उफान पर हैं, और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं। कुल्लू-मनाली में स्थिति खासकर गंभीर है, जहाँ बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है।...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे पूरे राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियाँ और नाले उफान पर हैं, और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं। कुल्लू-मनाली में स्थिति खासकर गंभीर है, जहाँ बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है।

मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बिंदु ढांक के पास ब्यास नदी में बह गया। बाहंग में भी, ब्यास नदी के तेज बहाव में एक रेस्टोरेंट और चार दुकानें बह गईं। नदी का पानी आलू ग्राउंड और बाहंग में राजमार्ग तक पहुँच गया, जिसके कारण प्रशासन को इन क्षेत्रों को रात में ही खाली कराना पड़ा। आलू ग्राउंड के पास, पुलिस ने ब्यास नदी के बीच फँसे एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचाया।

मंडी जिले के बालीचौकी में, देर रात भूस्खलन के कारण दो इमारतें ढह गईं। इन इमारतों में 40 से अधिक दुकानें थीं। गनीमत यह रही कि संभावित खतरे को देखते हुए इन इमारतों को पाँच दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

मौसम विभाग, शिमला ने आज चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन हालातों को देखते हुए, शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं।

