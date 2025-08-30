Main Menu

Solan: सड़क किनारे खड़ी कार से 2.784 किलोग्राम चरस बरामद, चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2025 06:02 PM

2 784 kg of hashish recovered from car

सोलन जिले के बडोर घाटी में पुलिस ने एक खड़ी कार से 2.784 किलोग्राम चरस बरामद की है। इस चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने कार चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कुनिहार (नेगी): सोलन जिले के बडोर घाटी में पुलिस ने एक खड़ी कार से 2.784 किलोग्राम चरस बरामद की है। इस चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने कार चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि कुनिहार पुलिस थाने के प्रभारी को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बडोर घाटी के पास एक संदिग्ध कार खड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में चरस हो सकती है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक कार सड़क किनारे खड़ी है और उसके दरवाजे अंदर से बंद हैं। पुलिस ने तुरंत एक स्थानीय मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक की मदद से कार का दरवाजा खोला गया और उसकी तलाशी शुरू की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को कार के डैशबोर्ड में रखी गई 2.784 किलोग्राम चरस मिली। पुलिस ने तुरंत चरस को जब्त कर लिया और कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

