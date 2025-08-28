Solan: खैर की लकड़ी से भरी पिकअप जीप पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 माैके से फरार

वन विभाग नालागढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी लेकर जा रहे वन काटुओं को पकड़ा है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी माैके से फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया।

नालागढ़ (सतविन्द्र): वन विभाग नालागढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी लेकर जा रहे वन काटुओं को पकड़ा है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी माैके से फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया। आरोपी की पहचान मेहर चंद निवासी भाटिया नालागढ़ के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार वन खंड सैनीमाजरा की टीम ने जब चौरासिया मंदिर की तरफ गश्त पर थी ताे उसने एक पिकअप जीप को देखा, जिसमें खैर के मौछे लदे हुए थे। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर खैर की लकड़ी से भरी पिकअप जीप को जब्त कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।