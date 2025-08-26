Himachal: जयराम ठाकुर बाेले-उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बजाय परेशान कर रही कांग्रेस सरकार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बड़े निवेशकों को कस्टमाइज पैकेज दिया जाता है। इंडस्ट्री को आकर्षिक करने के लिए ऐसा पैकेज दिया जाता है। इसमें निवेशकों को इंसैंटिव दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बड़ा...

शिमला (प्रीति): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बड़े निवेशकों को कस्टमाइज पैकेज दिया जाता है। इंडस्ट्री को आकर्षिक करने के लिए ऐसा पैकेज दिया जाता है। इसमें निवेशकों को इंसैंटिव दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही है। सदन से वाॅकआऊट करने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में उद्योग बंद हो रहे हैं या फिर पलायन कर रहे हैं। उद्योगपतियों से उगाही की जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके कारण निवेशक हिमाचल से दूरी बना रहे हैं।

विपक्ष का आरोप, जवाब से बच रहे उद्योग मंत्री

विपक्ष ने उद्योग मंत्री पर आरोप लगाया कि वे उद्योगों से जुड़े आंकड़ों और तथ्यों पर स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। बिजली दरें बढ़ाए जाने के कारण भी उद्योगों के पलायन का मुद्दा विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया। भाजपा विधायकों का कहना था कि मंत्री सही तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे और मुख्यमंत्री ने भी जवाब देने की बजाय राजनीति करने की कोशिश की। विपक्ष ने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय उद्योगों में गड़बड़ी हुई है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही।

सरकार पर नए निवेश रोकने के आरोप

पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल में एक भी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि बड़ा उद्योगपति अब हिमाचल में आना ही नहीं चाहता। उद्योगपतियों को तंग किया जा रहा है और बिजली की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जिससे मौजूदा इकाइयां भी यहां से भाग रही हैं। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उद्योगों के पलायन और रोजगार संकट पर गंभीर कदम नहीं उठाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा।