  • Himachal: झूठी गारंटियों के नाम पर सत्ता हथियाना वालों के मुंह से वोट चोरी की बात बेशर्मी : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 07:48 PM

it is shameless for those who grab power in the name of false guarantees to talk

शिमला: इतिहास में वोट चोरी और जनादेश हथियाने की दोषी कांग्रेस है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने झूठी गारंटियों द्वारा हिमाचल में वोट की चोरी की है और यहां की सत्ता हथियाई है। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस नीत सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को प्रदेश के लोगों के साथ किए गए इस छल के लिए माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं द्वारा वोट चोरी की बात करना अपनी बेशर्मी प्रदर्शित करने जैसा है।

हिमाचल प्रभारी के सामने कांग्रेस की असलियत सामने आई
जयराम ने कहा कि आज कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी के सामने कांग्रेस की असलियत सामने आ गई। कांग्रेस के नेताओं द्वारा जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। मंत्री महोदय को चाहिए कि इस शक्ति प्रदर्शन को देखें और स्वयं गिन लें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कितने धड़ों में बंटी हुई है और कांग्रेस कर क्या रही है। गारंटियों को पूरा न करने के उनके आज के तर्क और बयान सुनकर तरस आता है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। जिन गारंटियों के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, आज उनके नाम से भी भागती है।

गिने-चुने विधानसभा क्षेत्रों पर ही सरकार का ध्यान
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए विकासात्मक परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को देती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार का गिने-चुने विधानसभा क्षेत्र में ही उन परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृत करवा रही है। बाकी विधानसभा क्षेत्र के विकास को अनदेखा कर रही है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इस तरीके से कार्य करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री के इस रवैये से हिमाचल के सत्तापक्ष के लोग भी त्रस्त हैं और विपक्ष के भी। सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में ही मुख्यमंत्री से आश्वासन मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यही मौका है।

