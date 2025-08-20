Himachal: गगरेट और अम्ब में बारिश से बिगड़े हालात, कुल्लू के शास्त्रीनगर और गांधीनगर में फ्लैश फ्लड से मची तबाही

Edited By Vijay, Updated: 20 Aug, 2025 11:35 AM
हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रातभर से जारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऊना जिले के गगरेट और अम्ब विधानसभा क्षेत्रों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां जलभराव के कारण सैकड़ों घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया है। लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
कुल्लू जिले में शास्त्रीनगर और गांधीनगर जैसे इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहां सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां और बाइक मलबे में दब गई हैं, और कई घरों व दुकानों के अंदर मलबा भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए हैं। डीसी कुल्लू ने मनाली और बंजार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है, ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह,डीसी ऊना ने भी अम्ब और गगरेट सब-डिवीजन के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है।
इसके अलावा कांगड़ा और मंडी जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे वहां की नदियां और नाले उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है।