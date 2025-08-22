Himachal: फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल आ रहा ये बॉलीवुड सितारा, बाल कलाकार के लिए शिमला में ऑडिशन

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हिमाचल आएंगे। जानकारी के अनुसार शूटिंग आगामी दिसम्बर व जनवरी माह में होगी।

शिमला (अभिषेक): बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हिमाचल आएंगे। जानकारी के अनुसार शूटिंग आगामी दिसम्बर व जनवरी माह में होगी। हालांकि अभी लोकेशन्स को फाइनल किया जा रहा है और लोकेशन्स को फाइनल करने के बाद आगामी औपचारिकताओं को पूरा करने में फिल्म यूनिट शूटिंग की डेट्स को फाइनल करेगी। इस फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के अलावा मुम्बई में भी होगी।



यश राज फिल्म्स के बैनर तले यह फिल्म निर्मित होगी और अभी प्रोडक्शन हाऊस ने इस फिल्म का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य किरदार में नजर आएंगे और फिल्म में छोटे बच्चे की भी अहम भूमिका होगी। फिल्म में बच्चे की भूमिका निभाने के लिए तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए 4 से 6 वर्ष की आयु के लड़के की तलाश की जा रही है। इसके लिए शिमला में 23 व 24 अगस्त को शिवालिक भवन अप्पर कैथू में ऑडिशन होंगे। इस ऑडीशन के बाद प्रोडक्शन हाऊस बच्चे के किरदार के लिए नाम फाइनल करेगा।

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बीते एक दशक से अधिक समय में कई बॉलीवुड में अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और फिल्म जगत में वर्तमान में वे शीर्ष के अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वर्ष 2012 में फिल्म विक्की डोनर से फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरूआत करने के बाद एक के बाद एक फिल्मों में काम कर अपने उम्दा अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। उनकी फिल्मों में मुख्य रूप से नौटंकी साला, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, आर्टिकल 15, मेरी प्यारी बिंदु, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, बाला, गुलाबो सिताबो, ड्रीम गर्ल आदि शामिल हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में धर्म-शिख्य व थामा शामिल हैं जो जल्द रिलीज होंगी।