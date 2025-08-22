Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल आ रहा ये बॉलीवुड सितारा, बाल कलाकार के लिए शिमला में ऑडिशन

Himachal: फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल आ रहा ये बॉलीवुड सितारा, बाल कलाकार के लिए शिमला में ऑडिशन

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 12:01 PM

this bollywood star is coming to himachal for shooting a film

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हिमाचल आएंगे। जानकारी के अनुसार शूटिंग आगामी दिसम्बर व जनवरी माह में होगी।

शिमला (अभिषेक): बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हिमाचल आएंगे। जानकारी के अनुसार शूटिंग आगामी दिसम्बर व जनवरी माह में होगी। हालांकि अभी लोकेशन्स को फाइनल किया जा रहा है और लोकेशन्स को फाइनल करने के बाद आगामी औपचारिकताओं को पूरा करने में फिल्म यूनिट शूटिंग की डेट्स को फाइनल करेगी। इस फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के अलावा मुम्बई में भी होगी।
PunjabKesari

यश राज फिल्म्स के बैनर तले यह फिल्म निर्मित होगी और अभी प्रोडक्शन हाऊस ने इस फिल्म का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य किरदार में नजर आएंगे और फिल्म में छोटे बच्चे की भी अहम भूमिका होगी। फिल्म में बच्चे की भूमिका निभाने के लिए तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए 4 से 6 वर्ष की आयु के लड़के की तलाश की जा रही है। इसके लिए शिमला में 23 व 24 अगस्त को शिवालिक भवन अप्पर कैथू में ऑडिशन होंगे। इस ऑडीशन के बाद प्रोडक्शन हाऊस बच्चे के किरदार के लिए नाम फाइनल करेगा। 

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बीते एक दशक से अधिक समय में कई बॉलीवुड में अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और फिल्म जगत में वर्तमान में वे शीर्ष के अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वर्ष 2012 में फिल्म विक्की डोनर से फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरूआत करने के बाद एक के बाद एक फिल्मों में काम कर अपने उम्दा अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। उनकी फिल्मों में मुख्य रूप से नौटंकी साला, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, आर्टिकल 15, मेरी प्यारी बिंदु, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, बाला, गुलाबो सिताबो, ड्रीम गर्ल आदि शामिल हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में धर्म-शिख्य व थामा शामिल हैं जो जल्द रिलीज होंगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!