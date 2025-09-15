Main Menu

Himachal: एक बोतल पानी और जिंदगी खत्म… फिर परिवार में मच गई चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Sep, 2025 03:16 PM

one person died due to electric shock in kangra

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत एक दुखद घटना सामने आई है, जहां फ्रिज से करंट लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप कुमार (43) के रूप में हुई है, जो करडियाल गांव के रहने वाले थे।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत एक दुखद घटना सामने आई है, जहां फ्रिज से करंट लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलदीप कुमार (43) के रूप में हुई है, जो करडियाल गांव के रहने वाले थे। 

जानकारी के अनुसार, कुलदीप कुमार अपने घर में फ्रिज से पानी की बोतल निकालने गए थे। जैसे ही उन्होंने फ्रिज को छुआ, उन्हें अचानक बिजली का जोरदार झटका लगा। बिजली का झटका इतना तेज था कि वह मौके पर ही गिर पड़े। यह देखकर उनके परिवार वाले घबरा गए और तुरंत उन्हें इलाज के लिए जवाली के सिविल अस्पताल ले गए।

अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने कुलदीप कुमार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दुखद खबर से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि कुलदीप कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेज दिया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना बिजली उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
 

