Himachal: आपदा में परिवार को खोने वाली एक साल की मासूम को गोदी में उठाकर भावुक हुए PM मोदी, कहा-मैं हूं ना

धर्मशाला (सौरभ कुमार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला दौरा, जहां उन्होंने बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, एक भावुक पल का गवाह बना। इस दौरे के दौरान गग्गल हवाई अड्डे पर पीएम मोदी ने आपदा में अपने परिवार को खोने वाली सराज विधानसभा क्षेत्र की एक साल की नन्ही बिटिया निकिता को देखा तो गोदी में लेकर दुलार किया और भावुक हो गए। निकिता का मासूम चेहरा और किलकारी पीएम मोदी को गहराई तक छू गईं।

उन्होंने न केवल निकिता को स्नेह दिया, बल्कि कहा कि मैं हूं न, उन्होंने पालन-पोषण कर रहे करीबी परिजनों का हालचाल भी पूछा और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। ​यह मुलाकात दिखाती है कि प्रधानमंत्री केवल एक राजनेता नहीं हैं, बल्कि वे देश के हर नागरिक के साथ एक भावनात्मक बंधन सांझा करते हैं। त्रासदी के समय में जब लोग मुश्किलों से घिरे होते हैं, ऐसे पल न सिर्फ दिलासा देते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि सरकार और उसके नेता जनता के साथ खड़े हैं।