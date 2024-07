अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की नहीं होगी ट्रांसफर, इस तारीख के बाद से लगेगी रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Jul, 2024 05:55 PM

शिक्षा विभाग में 29 जुलाई के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग में 29 जुलाई के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इसे देखते हुए मानसून ब्रेक समाप्त होने के तुरंत बाद 29 जुलाई से शिक्षकों के तबादलों पर रोक लग जाएगी, जिस पर सख्ती से अमल होगा। ऐसे में अब जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, डीपीई व अन्य शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे।

विभाग की मानें तो शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर होने से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। गौर हो कि समर वैकेशन स्कूलों में 28 जुलाई को मानसून ब्रेक समाप्त हो रही है। इस ब्रेक के बीच शिक्षक अपनी ट्रांसफर करवा सकेेंगे लेकिन मानसून ब्रेक समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग में उक्त प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। इस दौरान शिक्षा विभाग को भी ट्रांसफर की फाइलें 29 जुलाई के बाद न भेजने को कहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं होगी। 29 जुलाई के बाद से शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगा दी जाएगी।

स्कूलों में सरप्लस टीजीटी व प्रवक्ताओं पर गिरेगी गाज

स्कूलों में सरप्लस टीजीटी व प्रवक्ताओं पर भी गाज गिरने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इसकी सूची बनाने के निर्देश दे दिए हैं। शहर के स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि कई जिलों में 50 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 12 शिक्षक भी तैनात हैं। राजधानी के कई स्कूलों में भी सरप्लस शिक्षक हैं। ऐसे में एक बार फिर विभाग को युक्तिकरण के निर्देश दिए हैं।

