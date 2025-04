Himachal: सरकार ने किए डैंटल मेडिकल ऑफिसरों के ट्रांसफर, विभाग ने जारी की अधिसूचना

राज्य सरकार ने डैंटल डाॅक्टरों को तबदील किया है और उन्हें नई जगहों और रिक्त पड़े पदों पर पोस्टिंग दी है। मेडिकल ऑफिसर डैंटल के ट्रांसफर के संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने डैंटल डाॅक्टरों को तबदील किया है और उन्हें नई जगहों और रिक्त पड़े पदों पर पोस्टिंग दी है। मेडिकल ऑफिसर डैंटल के ट्रांसफर के संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत सीएच ज्वाली में तैनात डाॅ. सिमरन सिंह को रिक्त पड़े पद पर सीएचसी नगरोटा सूरियां, ज्वालामुखी से डाॅ. विशाल कुमार को रक्त पड़े पद पर पीएचसी घरजड़ोत के लिए ट्रांसफर किया है।

पीएचसी जसूर से डीडीयू शिमला के लिए ट्रांसफर हुई डाॅ. रितू वांगू को अब पीएचसी कोटला, जबकि यहां के डाॅ. मनीष कुमार शर्मा को डीडीयू शिमला भेजा गया है। वहीं, ईएसआई डिस्पैंसरी मैक्लोडगंज में तैनात डाॅ. सोनिमा भारती को आगामी आदेशों तक पीएचसी खनियारा के लिए डिप्यूट किया गया है, जबकि डाॅ. बिंदु बाला को जोनल अस्पताल मंडी से डाॅ. अभिलाषा के साथ सीएच रत्ती के लिए म्यूचुअली ट्रांसफर किया गया है।

