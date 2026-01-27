Kangra: अपनी जमीनों पर अवैध खनन करवाने वाले 9 परिवारों को नोटिस जारी, MLA भवानी सिंह पठानिया बाेले-'लग सकता है ₹2.5 करोड़ तक का जुर्माना'

Main Menu

notices issued to 9 families for illegal mining on their land

फतेहपुर: कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी जमीनों पर अवैध खनन करवाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब कड़ा शिकंजा कस दिया है। बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे 9 परिवारों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर अवैध खनन की अनुमति दी थी। इस बात की पुष्टि स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने की है।

PWD और खनन विभाग करेगा मौके पर सर्वे
विधायक भवानी सिंह पठानिया ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि एसडीएम फतेहपुर की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर सर्वे करेगी। यह टीम जांच करेगी कि संबंधित जमीनों से खनन के जरिए कितना मैटीरियल निकाला गया है।

NGT के नियमों के तहत होगी कार्रवाई, दर्ज होगी FIR
विधायक ने बताया कि कहा कि सर्वे के बाद नुक्सान का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित कड़े नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना छोटा-मोटा नहीं होगा। आकलन के आधार पर यह 15-20 लाख से लेकर 2 से 2.50 करोड़ रुपए तक हो सकता है। केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि इन परिवारों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

विधानसभा में 2 बार मुद्दे उठा चुके हैं विधायक
गौरतलब है कि फतेहपुर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध खनन की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। विधायक पठानिया अवैध खनन के इस गंभीर मुद्दे को 2 बार विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठा चुके हैं। विधायक के इस कदम के बाद प्रशासन हरकत में आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन की इस सख्ती से न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

