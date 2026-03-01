Kangra: अंदराणा में घर का ताला तोड़ गहने ले उड़े चोर

क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब की बार चोरों ने पंचायत सकोह के अंदराणा गांव में सड़क किनारे स्थित एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया है।

लम्बागांव: क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब की बार चोरों ने पंचायत सकोह के अंदराणा गांव में सड़क किनारे स्थित एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया है। मकान मालकिन शकुंतला देवी पत्नी स्वर्गीय ध्रुव देव पिछले करीब एक माह से अपनी बेटी के पास दिल्ली में रहने गई हुई थी। शकुंतला देवी ने बताया कि रविवार सुबह जब वह वापस घर लौटी तो दरवाजे का ताला व कुंडी टूटी हुई थी।

जब अंदर के कमरों में देखा तो सभी कमरों के ट्रंक व अलमारियां खुली पड़ी थीं और अंदर का सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि एक अलमारी में सोने की तीली व चांदी की भारी-भरकम चेन सहित कुछ पैसे, जो थैली में रखे हुए थे, गायब थे। उधर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और मुआयना किया, जबकि आलमपुर पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।