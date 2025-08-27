बिलासपुर में दर्दनाक हादसा: रंगड़ों के काटने से महिला की मौत, इलाके में शोक की लहर

उपमंडल घुमारवीं के चलैहली गांव में एक दुखद घटना में रंगड़ों के काटने से एक 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, मनी देवी, पत्नी देवराज, को उनके घर के पास रंगड़ों ने काट लिया...

हिमाचल डेस्क। उपमंडल घुमारवीं के चलैहली गांव में एक दुखद घटना में रंगड़ों के काटने से एक 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, मनी देवी, पत्नी देवराज, को उनके घर के पास रंगड़ों ने काट लिया था। परिजन उन्हें तुरंत हरलोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उपचार के बाद उसी दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

हालांकि, तीन दिन बाद अचानक मनी देवी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उनकी हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें तुरंत बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल ले गए। लेकिन, अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने मनी देवी के पति देवराज और उनके मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज किए। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स बिलासपुर भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक दुखद समाचार है।