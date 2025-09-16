Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मदर डेयरी ने की बड़ी घोषणा: घटाए दूध के दाम, 2 रुपये हुआ सस्ता, इन प्रोडक्ट्स की भी कीमतें हुईं कम

मदर डेयरी ने की बड़ी घोषणा: घटाए दूध के दाम, 2 रुपये हुआ सस्ता, इन प्रोडक्ट्स की भी कीमतें हुईं कम

Edited By Jyoti M, Updated: 16 Sep, 2025 01:53 PM

mother dairy reduced the price of milk it became cheaper by 2 rupees

सरकार के एक बड़े फैसले का असर अब आपकी जेब पर दिखेगा। हाल ही में सरकार ने कुछ ज़रूरी सामानों पर जीएसटी की दरें घटाने का ऐलान किया था, जिसका फायदा अब ग्राहकों को मिलने लगा है। मदर डेयरी ने घोषणा की है कि कंपनी अपने कई वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और...

हिमाचल डेस्क। सरकार के एक बड़े फैसले का असर अब आपकी जेब पर दिखेगा। हाल ही में सरकार ने कुछ ज़रूरी सामानों पर जीएसटी की दरें घटाने का ऐलान किया था, जिसका फायदा अब ग्राहकों को मिलने लगा है। मदर डेयरी ने घोषणा की है कि कंपनी अपने कई वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स की कीमतें कम कर रही है। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

किन प्रोडक्ट्स की कीमतें होंगी कम?

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो मदर डेयरी के अलग-अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जिन चीजों पर जीएसटी कम किया गया है, उनकी कीमतें भी अब घट जाएंगी।

UHT दूध (टेट्रा पैक): इस पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इसका एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) कम हो जाएगा।

और ये भी पढ़े

पनीर, घी, बटर, चीज़, मिल्कशेक और आइसक्रीम: इन चीजों पर पहले 12% से 18% तक जीएसटी लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 5% हो गया है।

सफल ब्रांड के फूड प्रोडक्ट्स: सफल ब्रांड के फ्रोजन स्नैक्स, जैम, अचार, नारियल पानी और टमाटर प्यूरी जैसे प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है।

इस कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि कंपनियां टैक्स में मिली छूट का 100% लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं।

पॉली पैक दूध पर कोई बदलाव नहीं

मदर डेयरी ने एक और बात साफ की है कि जो पॉली पैक दूध (जैसे फुल क्रीम, टोंड मिल्क और गाय का दूध) पहले से ही जीएसटी से बाहर थे, उन पर आगे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहले भी सस्ते थे और आगे भी सस्ते ही रहेंगे।

PunjabKesari

क्यों उठाया गया यह कदम?

मदर डेयरी के एमडी मनीष बंडलिश ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "हम इस टैक्स बेनिफिट को पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।" उनका मानना है कि इस कदम से न सिर्फ पैक्ड फूड्स की खपत बढ़ेगी, बल्कि किसानों और पूरे वैल्यू चेन को भी इसका फायदा मिलेगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स रेट कम किए गए हैं। इससे कई फूड आइटम्स और किचन के सामान 5% के स्लैब में आ गए हैं। वहीं, पैकेज्ड दूध पर लगने वाले 5% टैक्स को शून्य कर दिया गया है, यानी इन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत देगा और उन्हें अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने में मदद करेगा।य़

प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे whatsapp ग्रप से जुड़ें- 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!