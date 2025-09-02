Gold-Silver Price MCX : सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, जानें क्या है नई कीमत

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Sep, 2025 12:18 PM

हिमाचल डेस्क। मंगलवार को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोना आज ₹500 महंगा होकर ₹1,05,272 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी भी ₹626 की बढ़त के साथ ₹1,23,261 प्रति किलोग्राम हो गई।

क्या हैं कारण

इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही उथल-पुथल है। इसके अलावा, डॉलर के कमजोर होने और भारतीय रुपये के मजबूत होने से भी सोने को सपोर्ट मिला है। घरेलू बाजार में शादियों और त्योहारों का सीजन नजदीक होने से भी मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों में उछाल आया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी कुछ दिनों के लिए नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए, यह निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।

निवेशकों को सलाह

निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे कीमतों पर नज़र रखें, क्योंकि इसमें उतार-चढ़ाव आ सकता है। ज्वेलर्स के लिए भी यह सही समय है अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने का, क्योंकि मांग बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, सोने और चांदी में निवेश करना अभी भी एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है।