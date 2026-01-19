Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: लोक निर्माण मंत्री ने चनोग पंचायत में किए 3.50 करोड़ के उद्घाटन एवं शिलान्यास

Shimla: लोक निर्माण मंत्री ने चनोग पंचायत में किए 3.50 करोड़ के उद्घाटन एवं शिलान्यास

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Jan, 2026 09:52 AM

minister vikramaditya inaugurated the event

प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चनोग के पोआबो से लगभग 3.50 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गांव को सड़क...

शिमला। प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चनोग के पोआबो से लगभग 3.50 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत है इसलिए इस पंचायत को विकास की दृष्टि से प्राथमिकता देना हमारा दायित्व है।

उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों की काफी पुरानी मांग को पूरा करते हुए इन तीन महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा एवं पक्का किया जा रहा है जिसमें संपर्क सड़क कफ़लेड को चौड़ा व पक्का करने पर 89 लाख रुपए, संपर्क सड़क पोआबो से सुजाना को चौड़ा व पक्का करने के लिए 86 लाख रुपए तथा संपर्क सड़क शाल से चनोग को पक्का व चौड़ा करने के लिए 90 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि आज किए उद्घाटनों में रेस्ट हाउस पोआबो के निर्माण पर 39 लाख रुपए, प्राथमिक पाठशाला चनोग के दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण पर 8 लाख रूपये, खेल मैदान कफ़्लेड के निर्माण पर 3 लाख रुपए, खेल मैदान सुजाना पर 5 लाख रुपए तथा खेल मैदान बरोग के निर्माण पर 19 लाख रुपए खर्च किए गए है। उन्होंने समस्त ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पूरे प्रदेश सहित शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस इलाके के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जुब्बड़हट्टी तथा आसपास का क्षेत्र नगदी फसलों के लिए जाना जाता है। यहां के किसान-बागवान प्राकृतिक खेती करके अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे है। उन्होने किसानों बागवानों से आग्रह किया कि यदि इस दिशा में और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार की कोई कमी है तो वह अपने सुझाव दे सकते है आपकी शंकाओं को मद्देनजर रखते हुए सुधार किया जाएगा।

और ये भी पढ़े

पोआबो रेस्ट हाउस को ईको टूरिज्म के तहत लाने के किए जायेंगे प्रयास 

उन्होंने कहा कि पोआबो में नए निर्मित किए गए रेस्ट हाउस को ईको टूरिज्म के तहत लाने के प्रयास किए जायेंगे ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि शालाघाट से शिमला तक बनने वाले फोरलेन के सर्वे में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब यह धमून, ख़लग व जाठिया देवी के नजदीक से होकर जाएगा जिसकी प्रगति प्रक्रिया जारी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आहवान किया कि वह इस संदर्भ में एक कल्याण संगठन बनाने का प्रयास करें ताकि अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर किसी भी मंच पर अपनी आवाज उठा सके और फोरलेन के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके।

उन्होंने कहा कि पुराने शालाघाट से शिमला तक की सड़क अब राज्य राजमार्ग के तहत लोक निर्माण विभाग के पास वापिस आ गई है जिसके सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि चनोग पंचायत के विकास के लिए अब तक खर्च की जा चुकी है और लगभग 2 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी है।

पीएमजीएसवाई-4 के तहत शिमला ग्रामीण विस की 4 सड़कें शामिल

उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौथे चरण के लिए 2300 करोड रुपए की राशि केंद्र से स्वीकृत करवाई गई है जिसमें 250 आबादी वाली बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की सड़कों के साथ-साथ शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की भी चार सड़के इस योजना में शामिल की गई है ।

उन्होंने कहा कि सुन्नी, घणाहट्टी तथा शोघी स्कूलों को सीबीएसई में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। भविष्य में यदि खलग स्कूल मापदंड को पूरा करता है तो इस स्कूल को सीबीएसई में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पेयजल से छूटे हुए घर हैं उन्हें पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति विभाग के माध्यम से एक सर्वे करवाया जा रहा है और शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाकर स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी जिस पर 20 से 25 करोड़ रुपए की राशि  खर्च की जाएगी।

इससे पहले स्थानीय ग्राम पंचायत चनोग के प्रधान मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए पंचायत क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और कुछ मांगे भी रखी। लोक निर्माण मंत्री ने विभिन्न मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 लाख देने की घोषणा भी की और पौघाटी से बशोग व कफलेड से पोआबो सड़क को पक्का करने का आश्वासन भी दिया।

यह भी रहे उपस्थित 

इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर, नगर निगम पार्षद मोनिका भारद्वाज, राज्य महिला कांग्रेस महासचिव कविता  कंवर, ब्लॉक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गोपाल शर्मा, अध्यक्षा मंडल महिला कांग्रेस निर्मला ठाकुर,पूर्व उपाध्यक्ष शिमला ग्रामीण जियालाल ठाकुर, डीएफओ वन अंकित वानवे, बीडीओ टूटू बृजेश भारद्वाज, अधिशासी अभियंता लोनिवि राजेश अग्रवाल, अधिशासी अभियंता जल शक्ति कपिल शर्मा, स्थानीय पंचायत प्रधान मनोज कुमार, आसपास की पंचायतों में बागी पंचायत के प्रधान नरेश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत धमून, कालहा, सायरी, रामपुर, सांगटी, शारडा, घनाहट्टी पंचायत  प्रधान, आसपास की पंचायतों के अन्य पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, आयोजन समिति के समस्त प्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में पंचायत क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!