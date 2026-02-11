कुल्लू की ऊझी घाटी में भीषण अग्निकांड: सभी सामान और गहने जलकर राख

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Feb, 2026 05:16 PM

हिमाचल डेस्क। कुल्लू जिला की ऊझी घाटी में रिहायशी मकान में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया। घाटी के 14 मील क्षेत्र में स्थित मणिराम (पुत्र स्वर्गीय मोती राम) के डेढ़ मंजिला मकान में सुबह अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर के तीन कमरों को अपनी चपेट में ले लिया।

नुकसान का विवरण

इस घटना में मकान के तीन कमरे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घरेलू सामान के साथ-साथ कीमती आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी जलकर राख हो गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए।

राहत एवं बचाव कार्य

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पतलीकूहल दमकल चौकी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दमकल प्रभारी सूरज भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उनकी मुस्तैदी के कारण आग को फैलने से रोका जा सका, जिससे आस-पास के अन्य मकान सुरक्षित बच गए।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

प्रशासन की ओर से मनाली के उपमंडलाधिकारी (SDM) रमण शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि प्रभावित परिवार को सरकारी नियमों के तहत उचित राहत और मुआवजा प्रदान किया जाएगा। फिलहाल, राजस्व विभाग नुकसान के विस्तृत आकलन में जुटा है और आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

