Kullu: विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने लिया अग्निकांड की घटना का जायजा, पीड़ित परिवार काे हरसंभव मदद का दिया भरोसा

mla bhuvneshwar gaur met with fire affected family

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के सोखणी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड की घटना का जायजा लिया।

कुल्लू (ब्यूराे): मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के सोखणी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड की घटना का जायजा लिया। इस हादसे में स्थानीय निवासी सूरत राम का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है।

विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में परिवार को जो भारी नुक्सान पहुंचा है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। विधायक ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि सरकार और प्रशासन इस कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।

PunjabKesari

भुवनेश्वर गौड़ ने जानकारी दी कि प्रशासन की ओर से बीते कल ही पीड़ित परिवार को फौरी राहत राशि और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है। इसके साथ ही, विधायक ने आम जनता और सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की है कि वे मानवता के नाते आगे आएं और अपनी क्षमता के अनुसार पीड़ित परिवार की सहायता करें ताकि वे दोबारा अपने जीवन को पटरी पर ला सकें।

