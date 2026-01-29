कुल्लू में पुलिस की कार्रवाई: दुकान की आड़ में बिक रही थी अवैध शराब, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 04:42 PM

कुल्लू (संजीव जैन)। पर्यटन नगरी कुल्लू के बीचों-बीच, सरकारी कार्यालयों की आवाजाही वाले क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अखाड़ा बाजार चौकी की टीम ने एक गुप्त सूचना को सटीक कार्रवाई में बदलते हुए, ब्यासा मोड़ स्थित एलआईसी (LIC) भवन की ग्राउंड फ्लोर पर चल रही एक दुकान में दबिश दी।

कार्रवाई का ब्यौरा

पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि इस व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र की आड़ में नशा परोसा जा रहा है। जब टीम ने दुकान की तलाशी ली, तो वहां भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। बरामद खेप में शामिल हैं:

अंग्रेजी शराब: 24 बोतलें

देशी शराब: 24 बोतलें

बियर: 12 बोतलें

आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई

इस अवैध स्टॉक के साथ पुलिस ने राजन ककड़ को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ब्यासा मोड़, ढालपुर का ही निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम (Excise Act) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वर्तमान में पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि शराब की यह खेप कहाँ से लाई गई थी और क्या इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल है। मामले की आगामी जांच सरगर्मी से जारी है।