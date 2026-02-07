Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: मनाली के अलेउ में भीषण अग्निकांड, धू-धू कर जला आशियाना...बेघर हुए 5 परिवार

Kullu: मनाली के अलेउ में भीषण अग्निकांड, धू-धू कर जला आशियाना...बेघर हुए 5 परिवार

Edited By Vijay, Updated: 07 Feb, 2026 06:48 PM

fire in house 5 families left homeless

पर्यटन नगरी मनाली के अलेउ क्षेत्र में शनिवार काे एक भीषण अग्निकांड सामने आया है। यहां एक खोखानुमा मकान आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर राख हो गया।

मनाली (सोनू): पर्यटन नगरी मनाली के अलेउ क्षेत्र में शनिवार काे एक भीषण अग्निकांड सामने आया है। यहां एक खोखानुमा मकान आग की चपेट में आकर धू-धू कर जल गया। इस घटना में मकान मालिक अमर चंद निवासी ब्रुआ को करीब 2 लाख रुपए का आर्थिक नुक्सान हुआ है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ, लेकिन मकान में रह रहे 5 किराएदार परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार आग सुबह करीब 11:30 बजे लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक स्थानीय लोग कुछ कर पाते, तब तक पूरा ढांचा आग की भेंट चढ़ चुका था। हालांकि बाद में मनाली अग्निशमन केंद्र की टीम ने माैके पर पहुंच कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

PunjabKesari

50 लाख की संपत्ति बचाई गई
अग्निशमन केंद्र मनाली के प्रभारी सरनपत विष्ट ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर मुस्तैदी दिखाई, जिससे साथ लगती लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। उन्होंने पुष्टि की कि यह मकान ब्रुआ निवासी अमर चंद पुत्र किशन चंद का था, जिसमें 5 परिवार किराए पर रह रहे थे। आग में किराएदारों के कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

आग लगने के कारणों की छानबीन कर रही पुलिस
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और आग लगने के कारणों की गहनता से छानबीन की जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!