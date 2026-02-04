हिमाचल के कुल्लू में बर्फीले जंगलों में दिखा मोर, लोग हैरान; क्या ये प्रलय आने का संकेत?

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली के पास बर्फीले जंगलों में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जहां एक मोर देखा गया है। आमतौर पर मोर गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए बर्फीले इलाके में उनका दिखना दुर्लभ और असामान्य माना जा रहा है।

क्या बोले अधिकारी?

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय पक्षी मनाली से लगभग आठ किलोमीटर दूर जगतसुख गांव के पास जंगल क्षेत्र में 6893 फीट की ऊंचाई पर देखा गया। इसे स्थानीय लोगों ने देखा और पक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। कुल्लू के उप वन संरक्षक राजेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पक्षी को अच्छी हालत में पाया। उन्होंने कहा, "मोर आमतौर पर पूरे देश में, मुख्य रूप से मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हिमाचल में भी मोर निचली पहाड़ियों और मैदानों में पाए जाते हैं, हालांकि, अधिक ऊंचाई पर मोर बहुत कम पाए जाते हैं और यह कहा जा सकता है कि बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पक्षी इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं।"

'यहां का तापमान बढ़ा'

अधिकारियों ने कहा, "यह पहली बार नहीं है कि इस इलाके में मोर देखा गया है। उन्हें पहले भी कई बार देखा गया है। पिछले कुछ सालों में, यहां का मौसम और तापमान आमतौर पर बढ़ा है और पक्षी को अधिक ऊंचाई रहने लायक लगी होगी।"

