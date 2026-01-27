Kullu: प्रशासन का बड़ा फैसला, कुल्लू, मनाली और बंजार में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 07:39 PM
जिला कुल्लू में लगातार खराब मौसम के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 28 जनवरी को बंजार, कुल्लू और मनाली उपमंडलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
कुल्लू (संजीव): जिला कुल्लू में लगातार खराब मौसम के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 28 जनवरी को बंजार, कुल्लू और मनाली उपमंडलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू की अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने कहा कि बीते 48 घंटों के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर वर्षा/बर्फबारी के कारण भूस्खलन एवं सड़क अवरोध की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार आगामी घंटों में पुनः वर्षा/बर्फबारी की संभावना है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।
उन्होंने कहा कि एसडीएम बंजार, कुल्लू एवं मनाली से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर बंजार, कुल्लू एवं मनाली उपमंडलों में सभी विद्यालय, डीआईईटी, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटैक्निक, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालय (सरकारी एवं निजी) 28 जनवरी को बंद रहेंगे।