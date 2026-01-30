Main Menu

  Kullu: बॉर्डर-2 की स्क्रीनिंग के लिए कुल्लू पहुंचे अभिनेता सनी देओल, दर्शकों के साथ लिया मूवी का आनंद

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 08:46 PM

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं। अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सनी देओल शुक्रवार को कुल्लू स्थित शोभला मल्टीप्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर-2 की...

कुल्लू: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं। अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सनी देओल शुक्रवार को कुल्लू स्थित शोभला मल्टीप्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर-2 की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। मल्टीप्लेक्स पहुंचने पर वहां के मालिक भाविक ठाकुर ने अभिनेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। सनी देओल के साथ इस खास मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। अभिनेता ने जवानों और अधिकारियों के साथ बैठकर मूवी का आनंद लिया।

प्रशंसकों का लगा जमावड़ा
अपने चहेते सुपरस्टार के कुल्लू पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, मल्टीप्लेक्स के बाहर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई सनी देओल की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। अभिनेता की मौजूदगी ने वहां के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया।

दशाल गांव में डाल रखा है डेरा
जानकारी के अनुसार सनी देओल मनाली से करीब 17 किलोमीटर दूर दशाल गांव में ठहरे हुए हैं। उन्होंने यहां एक कॉटेज किराए पर लिया है। बताया जा रहा है कि सनी देओल अक्सर मुंबई की भागदौड़ से दूर छुट्टियां मनाने के लिए यहां आते रहते हैं।

बर्फ के बीच बीता रहे सुकून के पल
बीते दिन अभिनेता ने सोशल मीडिया पर बॉर्डर-2 की सफलता को लेकर एक वीडियो जारी किया था। इसके अलावा, हाल ही में उन्होंने नाले के किनारे बैठकर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें आसपास बर्फ के ढेर दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल इन दिनों पहाड़ों की ताजी हवा और शांत वातावरण का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।

