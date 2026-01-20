हिमाचल के इस Influencer की ढाई वर्षीय बेटी की पानी के टब में डूबने से हुई मौ/त

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 05:46 PM

सरकाघाट (मंडी): हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर संजय ठाकुर (केशू राजपूत) के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी ढाई साल की नन्ही बेटी हिताशी अब इस दुनिया में नहीं रही।

कैसे हुआ यह हृदयविदारक हादसा?

मसेरन पंचायत के तारंगला गांव में मंगलवार की सुबह अन्य दिनों की तरह सामान्य थी। घर के सदस्य अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे और नन्ही हिताशी बरामदे में अपनी ही धुन में खेल रही थी। बरामदे में पानी से भरा एक टब रखा हुआ था, जो काल बनकर वहां मौजूद था। खेलते-खेलते मासूम अचानक उस टब में जा गिरी। जब तक परिवार की नजर उस पर पड़ी और उसे पानी से बाहर निकाला गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

अस्पताल पहुँचने से पहले ही टूट गई सांस की डोर

बेसुध बच्ची को लेकर परिजन आनन-फानन में नागरिक अस्पताल सरकाघाट भागे। वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं।

सोशल मीडिया पर शोक की लहर

संजय ठाकुर, जिन्हें लोग 'केशू राजपूत' के नाम से जानते हैं, अपनी कॉमेडी और सामाजिक संदेशों वाले वीडियो के लिए हिमाचल में एक बड़ी पहचान रखते हैं। उनके लाखों प्रशंसक इस समय गहरे सदमे में हैं। स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर ने भी इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है।