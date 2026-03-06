Main Menu

  • हिमाचल सरकार का बड़ा तोहफा: अब रोबोटिक तकनीक से होगा इलाज, CM सुक्खू ने किया आगाज

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Mar, 2026 02:29 PM

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में अत्याधुनिक 'रोबोटिक सर्जरी' सुविधा का विधिवत उद्घाटन किया।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में अत्याधुनिक 'रोबोटिक सर्जरी' सुविधा का विधिवत उद्घाटन किया।

मंडी आगमन और भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री का दौरा सुंदरनगर से शुरू हुआ, जहाँ पॉलिटेक्निक ग्राउंड हेलिपैड पर स्थानीय प्रशासन और नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके पश्चात, वे नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहाँ उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र की इस क्रांतिकारी तकनीक को जनता को समर्पित किया।

रोबोटिक सर्जरी: स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की उपलब्धता न केवल मंडी, बल्कि कुल्लू, लाहुल-स्पीति और हमीरपुर जैसे पड़ोसी जिलों के मरीजों के लिए भी वरदान साबित होगी।

जटिल ऑपरेशन अब अधिक सटीकता और कम जोखिम के साथ किए जा सकेंगे। मरीजों को कम रक्तस्राव और छोटे कट के कारण अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल सकेगी। अब गंभीर सर्जरी के लिए मरीजों को चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के सरकारी अस्पतालों को विश्वस्तरीय तकनीक से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आम नागरिक को घर के पास ही बेहतरीन उपचार मिल सके।

