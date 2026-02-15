Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: पारंपरिक लघु जलेब के साथ शुरू हुआ शिवरात्रि का महाकुंभ! बाबा भूतनाथ को मिला राज देवता माधोराय का शाही न्याैता

Mandi: पारंपरिक लघु जलेब के साथ शुरू हुआ शिवरात्रि का महाकुंभ! बाबा भूतनाथ को मिला राज देवता माधोराय का शाही न्याैता

Edited By Vijay, Updated: 15 Feb, 2026 04:16 PM

mahakumbh of shivratri started with small procession

हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की तैयारियां अपने चरम पर हैं। रविवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक लघु जलेब (शोभायात्रा) निकालकर बाबा भूतनाथ को 16 फरवरी से शुरू होने वाले....

मंडी (रजनीश): हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की तैयारियां अपने चरम पर हैं। रविवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक लघु जलेब (शोभायात्रा) निकालकर बाबा भूतनाथ को 16 फरवरी से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का विधिवत निमंत्रण दिया।

PunjabKesari

राजकीय सम्मान के साथ निकली लघु जलेब
मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने अपनी पत्नी श्वेता कुमार के साथ राज देवता श्री माधोराय की ओर से बाबा भूतनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। डीसी की अगुवाई में यह लघु जलेब राज माधाेराय मंदिर से शुरू होकर पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड बैंड और जनपद के प्रमुख देवी-देवताओं के साथ बाबा भूतनाथ मंदिर तक पहुंची। यहां प्रशासन ने बाबा भूतनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की और उन्हें मेले का औपचारिक न्यौता दिया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

पारंपरिक महायज्ञ में लिया भाग 
इससे पूर्व, डीसी अपूर्व देवगन ने सपरिवार राज देवता माधो राय के प्रांगण में आयोजित पारंपरिक महायज्ञ में भाग लिया। उन्होंने टारना स्थित मां श्यामाकाली मंदिर और बड़ा देव कमरूनाग जी के मंदिर में शीश नवाकर जिलावासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

देव संस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर
मीडिया से बात करते हुए डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि 16 से 22 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देव संस्कृति और समृद्ध परंपराओं को सहेजना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस महा-समागम के माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और देव आस्था से जुड़े। सभी परंपराओं का निर्वहन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट, सर्व देवता समाज समिति के प्रधान शिव पाल शर्मा, एडीसी गुरसिमर सिंह, एडीएम मदन कुमार, एसडीएम रूपिंदर कौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!