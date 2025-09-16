हमीरपुर में भी कई जगह तबाही, करोड़ों का हुआ नुक्सान

Main Menu

16 Sep, 2025

हमीरपुर। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार रात और मंगलवार तड़के हुई भारी बारिश से कई जगहांे पर तबाही हुई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में मंगलवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का लगभग 32.60 लाख रुपये का नुक्सान हुआ है। इसके साथ ही इस मॉनसून सीजन में जिले भर में हुए नुक्सान का आंकड़ा 371.15 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है।

इस दौरान जल शक्ति विभाग को सर्वाधिक 186 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग को 171.62 करोड़ रुपये, बिजली बोर्ड को 2.07 करोड़ और शिक्षा विभाग को 1.99 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग डेढ़ लाख और मत्स्य पालन विभाग को 55 हजार रुपये की क्षति हुई है। बागवानी विभाग ने विभिन्न फसलों को हुए 18.06 लाख रुपये और कृषि विभाग ने 35.02 लाख रुपये के नुक्सान की रिपोर्ट प्रेषित की है।

77 कच्चे मकान और 5 पक्का मकान ध्वस्त होने से लगभग 2.19 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। 442 अन्य कच्चे मकानों और 39 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे 2.84 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। 55 अन्य भवनों को भी लगभग 22.98 लाख रुपये की क्षति पहुंची है। जिले भर में 144 डंगे गिरे हैं, जिनमें लगभग 1.20 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। 555 गौशालाओं के ध्वस्त होने से लगभग 2.39 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है।

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि लगातार खराब मौसम को देखते हुए सभी जिलावासी विशेष ऐहतियात बरतें और नदी-नालों के पास न जाएं। भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों से भी दूर रहें। भारी बारिश में घर से बाहर निकलने का जोखिम न उठाएं। खराब मौसम में पेड़ों के नीचे आश्रय न लें तथा बिजली की तारों से सुरक्षित दूरी बनाएं रखें। ब्यास नदी के किनारे वाले क्षेत्रों के लोग नदी के पास न जाएं। उपायुक्त ने किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन या जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के टॉल फ्री नंबर 1077 अथवा दूरभाष नंबर 01972-221277 पर संपर्क करने की अपील भी की है।

