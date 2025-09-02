हमीरपुर जिले को 24 घंटों में इतने करोड़ रुपये का हुआ नुक्सान

जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण व्यापक नुक्सान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में मंगलवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिले भर में गत 24 घंटों के दौरान सार्वजनिक और निजी...

हमीरपुर। जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण व्यापक नुक्सान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में मंगलवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिले भर में गत 24 घंटों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को 7.20 करोड़ रुपये से अधिक क्षति पहुंची है। इस दौरान 4 कच्चे मकान और 24 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं। 18 अन्य कच्चे मकान और एक पक्का मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही इस मॉनसून सीजन के दौरान जिला में नुक्सान का कुल आंकड़ा 191 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

इस दौरान जल शक्ति विभाग को सर्वाधिक 93.64 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग को 88.13 करोड़, बिजली बोर्ड को 1.67 करोड़ और शिक्षा विभाग को 1.83 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग डेढ़ लाख और मत्स्य पालन विभाग को 55 हजार रुपये की क्षति हुई है। बागवानी विभाग ने विभिन्न फसलों को हुए 18.06 लाख रुपये और कृषि विभाग ने 1.15 लाख रुपये के नुक्सान की रिपोर्ट प्रेषित की है।

46 कच्चे मकान और 4 पक्का मकान ध्वस्त होने से लगभग 1.48 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। 263 अन्य कच्चे मकानों और 18 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे 1.61 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। 35 अन्य भवनों को भी लगभग 13 लाख रुपये की क्षति पहुंची है। जिले भर में 124 डंगे गिरे हैं, जिनमें लगभग 1.10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। 337 गौशालाओं के ध्वस्त होने से लगभग 1.55 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है।

खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त एवं डीडीएमए के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने सभी जिलावासियों से ऐहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग नदी-नालों के पास न जाएं। भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों से भी दूर रहें। भारी बारिश में घर से बाहर निकलने का जोखिम न उठाएं। खराब मौसम में पेड़ों के नीचे आश्रय न लें तथा बिजली की तारों से सुरक्षित दूरी बनाएं रखें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन या जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के टॉल फ्री नंबर 1077 अथवा दूरभाष नंबर 01972-221277 पर संपर्क करें।