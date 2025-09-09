Shimla: हमीरपुर-मंडी एनएच से कई लोगों के घर हुए क्षतिग्रस्त, मंगवाई जाएगी पूरी रिपोर्ट : विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि हमीरपुर-मंडी एनएच से कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसको लेकर वह रिपोर्ट मंगवाएंगे। यह बात उन्होंने मंगलवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने को...

शिमला (भूपिन्द्र): लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि हमीरपुर-मंडी एनएच से कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसको लेकर वह रिपोर्ट मंगवाएंगे। यह बात उन्होंने मंगलवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि हड़ताल करना विधायक का संवैधानिक अधिकार है। इसके माध्यम से वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठा सकते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने विधायक से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर मोर्थ के अधिकारियों तथा प्रोजैक्ट डायरैक्टर से बात करेंगे, साथ ही उन्होंने वहां के डीसी व एसपी से बात की है। इसमें समन्वय बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक की चिंताएं हैं उसे हल किया जाएगा।

केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर करेंगे काम

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र में यह मसला निकल कर आता है। हमीरपुर-मंडी एनएच का कार्य मोर्थ के अधीन है। इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसमें काफी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय व केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर काम करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मसले को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे।

संपर्क सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के दिए निर्देश

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सेब बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों की बहाली का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सेब को मार्कीट तक पहुंचाया जा सके।