हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 4862 केस, 3.02 करोड़ रुपये की वसूली

हमीरपुर। अदालतों में लंबित विभिन्न मामलों के त्वरित निपटारे के लिए शनिवार को जिला हमीरपुर के न्यायिक परिसरों हमीरपुर, नादौन और बड़सर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 12,246 केस निर्धारित किए गए थे और इनमें से 4862 केस मौके पर ही निपटा लिए गए। इन केसों में 3,02,11,750 रुपये की राशि वसूली गई।

इनमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4187 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 14,21,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्री-लिटिगेशन के 182 केस निपटाकर 55,87,657 रुपये और पोस्ट-लिटिगेशन के 493 केसों के निपटारे में 2,32,02,393 रुपये की वसूली की गई।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे लोगों के बहुमूल्य समय और धन की बचत होती है। इस दौरान विभिन्न पक्षों में आपसी सहमति से मामले निपटाए जाने पर आपसी संबंध भी ठीक रहते हैं। आम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए।