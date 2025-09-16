हिमाचल में भारी बारिश से मची तबाही पर छलका CM सुक्खू का दर्द...लोगों से की भावुक अपील

देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर कुदरत के कहर से कराह रही है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही का ऐसा मंजर पेश किया, जिसे देखकर रूह कांप जाए।

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर कुदरत के कहर से कराह रही है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही का ऐसा मंजर पेश किया, जिसे देखकर रूह कांप जाए। मंडी, हमीरपुर और शिमला समेत कई जिलों में बादल फटने जैसी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।

कहीं मातम, तो कहीं जिंदगी की जंग

त्रासदी की सबसे दुखद खबर मंडी जिले के निहरी क्षेत्र से आई, जहां बारिश के कहर ने एक ही झटके में 3 जिंदगियों को छीन लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि रैस्क्यू टीम ने इसी जगह से 2 लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं, धर्मपुर में एक व्यक्ति के लापता होने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। प्रशासन और बचाव दल लापता व्यक्ति की तलाश के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने खुद महसूस की तबाही की भयावहता

प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कल रात शिमला में उन्होंने स्वयं इस बारिश की भयावहता को महसूस किया। अपने बयान में उनका दर्द साफ़ झलका। उन्होंने कहा कि सचमुच यह हमारे प्रदेश के लिए बेहद कठिन समय है। मौसम की बदली परिस्थितियों ने तबाही का नया मंजर खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर मन बेहद व्यथित है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं।

प्रशासन को सख्त निर्देश, राहत कार्य तेज

मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर रखा है। उन्होंने सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर चलाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाना और लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढना है।

प्रदेशवासियों से अपील, हम मिलकर इस संकट को पार करेंगे

इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस संकट को पार करेंगे। मौसम विभाग ने आज भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप सभी से निवेदन है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

