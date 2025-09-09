इस मॉनसून सीजन में हमीरपुर में कुल 217 करोड़ रुपये का नुकसान

इस मॉनसून सीजन के दौरान जिला हमीरपुर में नुक्सान का कुल आंकड़ा 217 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में सोमवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिले भर में व्यापक...

हमीरपुर। इस मॉनसून सीजन के दौरान जिला हमीरपुर में नुक्सान का कुल आंकड़ा 217 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में सोमवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिले भर में व्यापक नुक्सान हुआ है। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 110.57 करोड़ रुपये, जल शक्ति विभाग को 95.22 करोड़ रुपये, बिजली बोर्ड को 2.07 करोड़ और शिक्षा विभाग को 1.94 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग डेढ़ लाख और मत्स्य पालन विभाग को 55 हजार रुपये की क्षति हुई है। बागवानी विभाग ने विभिन्न फसलों को हुए 18.06 लाख रुपये और कृषि विभाग ने 35.02 लाख रुपये के नुक्सान की रिपोर्ट प्रेषित की है।

61 कच्चे मकान और 4 पक्का मकान ध्वस्त होने से लगभग 1.87 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। 366 अन्य कच्चे मकानों और 29 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे 2.32 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। 48 अन्य भवनों को भी लगभग 18 लाख रुपये की क्षति पहुंची है। जिले भर में 128 डंगे गिरे हैं, जिनमें लगभग 1.13 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। 454 गौशालाओं के ध्वस्त होने से लगभग 1.97 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है।

